20 ألف موقف ذكي بحاضرة الدمام والحجز الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الدمام

تعكف أمانة المنطقة الشرقية حاليا على تنفيذ مشروع المواقف الذكية الذي يشتمل على 20 ألف موقف ذكي.

وأفاد أمين المنطقة المهندس فهد الجبير بأن المشروع يعد من المشاريع الخاصة بالمدن الذكية، حيث ستستخدم من خلاله أحدث التقنيات لإدارة المواقف على الطرق الطولية والساحات، وسيتمكن المستفيد من حجز الموقف الخاص به الكترونيا من خلال تطبيق ذكي خاص لهذه المواقف، إضافة إلى إجراء عمليات الدفع كافة من خلال القنوات المتاحة، وذلك لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.

وبين أن إدارة المدن الذكية في الأمانة تعمل على الاستثمار في مشاريع المواقف الذكية التي ستوفر الكثير من مكونات المدينة الذكية، وتسهم في رفع مؤشرها بين المدن الذكية، والذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية في حاضرة الدمام، مشيرا إلى أن المشروع يعد ضمن المشاريع المتميزة التي تعمل عليها الأمانة حاليا ضمن نموذج أعمال المدن الذكية.

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ولفت إلى أن المشروع يعمل على حلول الدفع الذكية، والتي تتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي في العالم، كما أنه يحتوي على منصة رقمية خاصة بالمواقف الذكية التي تعمل على تجميع البيانات الخاصة بالطرق والمواقف الذكية، ومتابعة مباشرة في توفر المواقف من عدمها ومتابعة الحالة المرورية والسلامة العامة في حاضرة الدمام.

وعد الجبير المشروع أحد المشاريع التي ستدخل حاضرة الدمام مجال المدن الذكية، حيث يوفر المواقف المتاحة في الجهة التي يقصدها السائق، فيما ستتبعه مراحل أخرى تتعلق بكاميرات المراقبة المختصة بالسلامة والأمن وقياس الازدحام واستخدام الطاقة البديلة.

وشدد على أن المشروع يهدف إلى خدمة وراحة الجميع، ويسهم في توفير المواقف بشكل كبير في الأماكن التجارية، مؤكدا سعي الأمانة من خلاله إلى استخدام التقنيات الحديثة في زيادة تأمين مواقف السيارات المطلوبة وتوفير الخدمات المناسبة لمرتادي الأماكن التجارية.

مشروع المواقف الذكية يتضمن: