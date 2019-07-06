مصادرة مواد تجميل منتهية الصلاحية في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صادرت الفرق التابعة للإدارة العامة للبلديات الفرعية، ممثلة في بلدية الورود الفرعية بالقسم النسائي بمنطقة تبوك، 1218 من مواد التجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك خلال جولاتها التفتيشية على مراكز التجميل النسائي، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية عليها.

من جهة ثانية أزالت الفرق التابعة للإدارة العامة للبلديات الفرعية ممثلة في بلدية النهضة خلال الأسبوعين الماضيين مخلفات مجهولة المصدر بمقدار 32م3، و18 سيارة تالفة، و20 لوحة دعائية مخالفة، كما عالجت أوضاع 16 من الباعة الجائلين، وذلك ضمن جهود الأمانة.