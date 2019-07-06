إنارة عقربية الخبر بـ180 عمودا وفانوسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخبر

انتهت بلدية محافظة الخبر من تركيب 180 عمودا وفانوس إنارة جديدا في حي العقربية بالمحافظة، ضمن أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية ومشاريع التحسينات للارتقاء بأداء الشبكة، وتوفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أن المشروع تضمن تركيب 100 عمود إنارة جديد في حي العقربية، المنطقة المحصورة ما بين شارعي «10 - 16» وشارع الأمير حمود وشارع البراق، واستبدال 80 عمود إنارة آخر في المربع المحصور ما بين شارعي «4 - 10» وشارع الأمير حمود وشارع اليرموك، ليكون إجمالي أعمدة الإنارة التي جرى استبدالها بالحي 180 عمودا.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام البلدية بصيانة شبكة إنارة الشوارع، وذلك حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية، لافتا إلى أن إدارة صيانة الإنارة تتابع بشكل حثيث أعمال الصيانة والتحسينات والتطوير لأنظمة الإنارة في الشوارع، سعيا لتحقيق تنقل آمن للجميع.