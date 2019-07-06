سوء تخزين المواد الغذائية يغلق محلين في العوامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أغلقت بلدية محافظة القطيف خلال حملة «الرقابة البلدية» محلين مخالفين في العوامية، وذلك لسوء تخزين المواد الغذائية والأسماك.
وأوضحت البلدية أن الحملة مستمرة على مختلف المنشآت والمحال العاملة في المحافظة وقراها للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.
وذكر رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن الفرق الرقابية ضبطت المحلين المخالفين اللذين يمارسان تخزين المواد الغذائية، إضافة إلى وجود عمالة غير مرخص لها بالعمل بالمحافظة، مشيرا إلى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والبوفيهات ضمن الحملة، حيث جرى ضبط 200 كجم من المواد الغذائية الفاسدة من الموقعين المخالفين وإتلافها، وإزالة طاولات وعربات مخالفة.
وأكد سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).
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