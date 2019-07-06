«إجازتي 4 » يستهوي طلاب وطالبات نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران تقدم أندية مدارس الحي بإدارة تعليم منطقة نجران برنامج «إجازتي 4»، تحت عنوان «صيف سعيد ووقت مفيد»، وسط إقبال كبير من الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي أن الفعاليات تتنوع في 4 مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي، وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع لتلبية رغبات وميول المستهدفين خلال فترة العطلة الصيفية، وتشتمل على عدد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة.



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