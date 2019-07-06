156 برنامجا لرفع مستوى أداء معلمي المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة- المدينة المنورة تدشن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة اليوم، بمشاركة 5354 معلما ومعلمة، 156 برنامجا تدريبيا، منها 108 برامج للبنين و48 برنامجا للبنات، يقدمها نحو 47 مدربا ومدربة من خلال 10 مراكز تدريبية، منها 5 مراكز للبنين و5 مراكز للبنات. وأوضح مدير عام تعليم المنطقة ناصر العبدالكريم أن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات من أهم البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى أدائهم المهني وتحسين اتجاهاتهم وصقل مهاراتهم التعليمية وزيادة معارفهم ومستوى مقدرتهم على التميز والإبداع والتجديد فضلا عن عملها على تجديد معلومات المعلمين وتنميتها وإيقافهم على التطورات الحديثة في تقنيات التعليم وطرق التدريس والاطلاع على أحدث النظريات التربوية والتعليمية.



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