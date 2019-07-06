انطلاق مراكز التدريب الصيفي بتعليم الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام تنطلق اليوم مراكز التدريب الصيفي، التي تقيمها إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، والتي ستقدم 91 ألف ساعة تدريبية من خلال 20 مركزا جرى تجهيزها لاستقبال المعلمين والمعلمات المسجلين في برامج التطوير المهني الصيفي، وفق منظومة من البرامج التدريبية الموجهة لشاغلي الوظائف التعليمية التي يشرف على تنفيذها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بهدف استثمار الإجازة الصيفية بالالتحاق في هذه البرامج النوعية التي تسعى الوزارة لتوفيرها على أعلى المستويات المهنية.



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