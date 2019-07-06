ثلث البالغين في المملكة يعتزمون بدء عمل تجاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهر تقرير جديد للمرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، والذي تدعمه كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، أن ثلث البالغين من العاملين (18 – 64 عاما) في المملكة يعتزمون بدء عمل تجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويشير التقرير إلى أن 83% من البالغين عبروا عن ثقتهم العالية بقدرتهم على تأسيس مشروع جديد، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمناء في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال فهد الرشيد أن أحدث دراسة للمرصد تكشف عن تنامي الوعي بثقافة ريادة الأعمال داخل المملكة، والتي تواصل نموها الواعد على مدى السنوات الثلاث الماضية.

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وقال «لا شك أن دعم النشاط الريادي في المملكة يعد ركيزة مهمة لرؤية المملكة 2030، وهنا يقدم التقرير رؤى فريدة حول سبل تعزيز القيادات الريادية لدى الشباب السعودي».

وأشارت العميد المكلف لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، الدكتورة أسماء صديقي إلى أن السعوديين أبدوا أعلى مستويات الثقة في قدراتهم على بدء عمل تجاري بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهنا نجد أن للهيئات مثل «منشآت» دورا حاسما في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

إضافة إلى ذلك تطور دور الأوساط الأكاديمية بشكل كبير في النهوض بريادة الأعمال، حيث تنامت الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى للارتقاء بمنهجيات التعليم، وتطوير طرق تطبيقها.