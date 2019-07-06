ولاية ألاسكا الأمريكية تسجل درجات حرارة قياسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ سان فرانسيسكو

ذكرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية أمس الأول، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه تم تسجيل درجات حرارة قياسية في عدد من الأماكن في جنوب ولاية ألاسكا الأمريكية. وجرى تسجيل رقم قياسي الخميس في مطار «أنكوراج»، حيث قفزت درجة الحرارة إلى 2, 32 درجة، أي أعلى بكثير عن درجات الحرارة السابقة التي بلغت 4, 29 درجة، التي جرى قياسها في 14 يونيو 1969 في أكبر مدينة بالولاية.

وذكرت الهيئة على تويتر «سجلت درجات الحرارة في عدد من الأماكن في جنوب ألاسكا ارتفاعا شديدا على أساس يومي».

وكانت درجة الحرارة الخميس الماضي الأعلى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في الولاية الواقعة أقصى شمال أمريكا عام 1952. وشهد متوسط ارتفاع درجات الحرارة في ألاسكا تراجعا إلى أقل من 20 درجة في يوليو.