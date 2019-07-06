إعصار يلحق أضرارا بـ28 ألف شخص بمدينة صينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - شنيانج أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة لياونينج شمال شرق الصين أمس عن تضرر نحو 28600 شخص جراء إعصار قوي ضرب إحدى مدن المقاطعة الأربعاء الماضي، متسببا بخسائر اقتصادية تجاوزت مليار يوان (145 مليون دولار أمريكي)، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وضرب الإعصار الذي كان مصحوبا برياح سرعتها 23 مترا في الثانية مدينة كاييوان في حوالي الساعة الخامسة والربع من مساء الأربعاء، ومر ببلدة جينجوزي واجتاح مجمعا صناعيا قبل أن ينحرف جهة الجنوب، واستمر 15 دقيقة. ولقي ستة أشخاص حتفهم جراء الإعصار، بينما أصيب 190 آخرون.



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