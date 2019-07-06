زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضرب زلزال بلغت قوته 7,1 درجات على مقياس ريختر جنوب كاليفورنيا مساء أمس الأول، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهو ثاني زلزال قوي يضرب المنطقة في غضون يومين. ويعد هذا الزلزال أقوى من الزلزال الذي وقع الخميس الماضي بالقرب من مدينة ريدجكريست على بعد نحو 180 كلم شمال شرق مدينة لوس أنجلوس، والذي بلغت قوته 6,4 درجات على مقياس ريختر.

ولم يتضح بعد مدى الضرر الذي لحق بمدينة ريدجكريست، وهي مدينة صحراوية يقطنها 30 ألف شخص. وذكر رئيس جهاز الإطفاء بمقاطعة كيرن ديفيد ويت أنه لم تكن هناك أي انهيارات كبيرة في المباني، لكن السلطات تجري عمليات تفتيش في المنطقة.