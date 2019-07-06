السعودية | مركز الملك سلمان يوزع 800 كرتون تمر للنازحين بالجوف

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شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يوزع 800 كرتون تمر للنازحين بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، 800 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف، يستفيد منها 4800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال المركز للشعب اليمني في كافة المحافظات اليمنية.
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