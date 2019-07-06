، غدًا.. "تعليم الرياض" تستقبل 10 آلاف معلِّم ومعلِّمة ضمن التدريب الصيفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الغنام لـ"الخليج 365": نفاخر بمعلمينا الذين اختاروا الإجازة لتطوير مهاراتهم

تصوير: ماجد المنيع

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لاستقبال 10 آلاف معلم ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للعام 1440هـ الذي يرعاه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وينطلق غدًا في 45 إدارة تعليمية و22 جامعة سعودية.

وأوضح لـ"الخليج 365" مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله الغنام أن إدارتَي التدريب التربوي والابتعاث بالرياض (بنين وبنات) استكملتا استعداداتهما لاستقبال المشاركين في التدريب عبر 15 مركزًا ووحدة تدريب موزعة على جميع أحياء مدينة الرياض، بواقع 7 مراكز للمعلمين، و8 وحدات للمعلمات، وسيقود عمليات التدريب 200 مدرب ومدربة من الكفاءات المشهود لها.

وأضاف خلال تدشينه "لقاء التدريب الصيفي" الذي أقامته إدارة التدريب التربوي والابتعاث (بنين)، وحضره 50 مدربًا من مدربي الإدارة، وقيامه بجولة على المراكز، بأن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يُنظر دائمًا لها على أنها بيت خبرة في كل شيء، وتفاخر الإدارة بأن مدربيها يُستعان بهم في كثير من الجهات الحكومية والجامعات، وكثير منهم معتمدون لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

وأبان أهمية الحرص دائمًا على تقديم الجديد والمفيد للمتدرب الذي اختار هذا الوقت من هذا العام بعيدًا عن أوقات الدوام الرسمي حرصًا منه على تطوير نفسه وذاته، وتحسين أدائه.. فبالرغم من استبعاد حافز النقل إلا أن المعلمين والمعلمات أثبتوا محبتهم لمهنتهم، وتطوير أنفسهم عبر مختلف الوسائل والطرق، وتأتي البرامج التدريبية بوصفها أحد أهم الخيارات لهم.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التدريب التربوي بالرياض (بنين) خالد الرفاعي أن الإدارة هذا العام حرصت على زيادة البرامج التدريبية بنسبة 30 في المئة؛ إذ رفعت خطتها من 110 برامج العام الماضي إلى 145 برنامجًا هذا العام في مجالات عدة، كما تمت الاستفادة من الحقائب الوزارية التي أدرجها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وتم تنويع الأيام التدريبية وزيادتها؛ إذ تتراوح بين 3 و5 أيام من أجل تحقيق أقصى استفادة للمتدرب.

إلى ذلك، عقدت اللجنة التنفيذية لبرامج التدريب الصيفي بتعليم الرياض الثلاثاء الماضي برئاسة حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، اجتماعًا وقفت من خلاله على أهم التقارير والملاحظات، واطلعت على الاستعدادات كافة لتدشين التدريب الصيفي، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية وأعضاء اللجنة.