، "تنمية الأفلاج" ترسم خطة برامجها مع مستفيدي الإسكان التنموي ،

- 1/2
- 2/2
عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج، اجتماعاً مع مستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة؛ لرسم خطة جدول أعمالها وتنفيذ البرامج المناسبة لهم.
تناول الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، ومدير فرع اللجنة بالإسكان خالد الفالح، وعدد من الأهالي بالحي، تدوين أبرز البرامج التوعوية والتثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية الأخرى في خطة جدول أعمال اللجنة التي تنطلق مطلع العام الدراسي.
كما ناقش الحضور مع "الحبشان" بعض مطالب سكان الحي واحتياجاته، كذلك طالب الأهالي بحي الإسكان التنموي بضرورة استمرار مركز المرأة وتفعيل برامجه نظير ما قدم من فعاليات كان لها الأثر الإيجابي في التثقيف والتوعية وقضاء احتياجات سكان الحي.
وكانت لجنة تنمية الأفلاج على مدار الأعوام الماضية خصصت العديد من برامجها لفرع اللجنة بالإسكان ومركز المرأة بالحي، ونفذت خلالها الكثير من الفعاليات والبرامج والدورات التدريبية لقاطني الإسكان التنموي بالمحافظة.
"تنمية الأفلاج" ترسم خطة برامجها مع مستفيدي الإسكان التنمويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-06
عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج، اجتماعاً مع مستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة؛ لرسم خطة جدول أعمالها وتنفيذ البرامج المناسبة لهم.
تناول الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، ومدير فرع اللجنة بالإسكان خالد الفالح، وعدد من الأهالي بالحي، تدوين أبرز البرامج التوعوية والتثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية الأخرى في خطة جدول أعمال اللجنة التي تنطلق مطلع العام الدراسي.
كما ناقش الحضور مع "الحبشان" بعض مطالب سكان الحي واحتياجاته، كذلك طالب الأهالي بحي الإسكان التنموي بضرورة استمرار مركز المرأة وتفعيل برامجه نظير ما قدم من فعاليات كان لها الأثر الإيجابي في التثقيف والتوعية وقضاء احتياجات سكان الحي.
وكانت لجنة تنمية الأفلاج على مدار الأعوام الماضية خصصت العديد من برامجها لفرع اللجنة بالإسكان ومركز المرأة بالحي، ونفذت خلالها الكثير من الفعاليات والبرامج والدورات التدريبية لقاطني الإسكان التنموي بالمحافظة.
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
07:35 PM
تم مناقشة مطالب سكان الحي واحتياجاته ومطالبات باستمرار مركز المرأة وتفعيل برامجه
عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج، اجتماعاً مع مستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة؛ لرسم خطة جدول أعمالها وتنفيذ البرامج المناسبة لهم.
تناول الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، ومدير فرع اللجنة بالإسكان خالد الفالح، وعدد من الأهالي بالحي، تدوين أبرز البرامج التوعوية والتثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية الأخرى في خطة جدول أعمال اللجنة التي تنطلق مطلع العام الدراسي.
كما ناقش الحضور مع "الحبشان" بعض مطالب سكان الحي واحتياجاته، كذلك طالب الأهالي بحي الإسكان التنموي بضرورة استمرار مركز المرأة وتفعيل برامجه نظير ما قدم من فعاليات كان لها الأثر الإيجابي في التثقيف والتوعية وقضاء احتياجات سكان الحي.
وكانت لجنة تنمية الأفلاج على مدار الأعوام الماضية خصصت العديد من برامجها لفرع اللجنة بالإسكان ومركز المرأة بالحي، ونفذت خلالها الكثير من الفعاليات والبرامج والدورات التدريبية لقاطني الإسكان التنموي بالمحافظة.
، "تنمية الأفلاج" ترسم خطة برامجها مع مستفيدي الإسكان التنموي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تنمية الأفلاج" ترسم خطة برامجها مع مستفيدي الإسكان التنموي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.