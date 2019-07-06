السعودية اليوم / تعليم المهد يطلق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي غدًا



المدينة المنورة 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

تطلق إدارة تعليم المهد غدًا, برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي, بحضور مدير التعليم محمد بن علي القحطاني, وذلك بمركز التدريب التربوي الرئيس بالمهد.

وأوضح مدير التدريب والابتعاث بتعليم المهد خالد بن علي العارضي أن البرامج تجاوزت 36 برنامجًا تدريبيًا "للبنين" مستهدفة 720 معلمًا وكذلك 31 برنامجًا "للبنات" مستهدفة 620 معلمة في مركزي التدريب التربوي بالسويرقية والمهد.

وأضاف أن برامج التطوير المهني التعليمية الصيفية اشتملت على العديد من البرامج منها في الأمن السيبراني ومؤشرات قياس الأداء والتخطيط الاستراتيجي والتقويم البديل أساليبه وأدواته واستخدام التقنية في التعليم لبناء مهارات القرن الواحد والعشرين وكذلك طرق التفكير الناقد وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل.

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19:31ت م

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