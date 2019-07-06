السعودية اليوم / مقتل عنصر إرهابي خلال عملية أمنية جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية أنها تمكنت من مقتل أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية تم تنفيذها اليوم في منطقة "ديرة مراد جمالي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان .

وأفادت الشرطة الباكستانية في بيان اليوم ، بأن قوات الأمن داهمت موقعاً للإرهابيين وتبادلت إطلاق النار مع ثلاثة إرهابيين كانوا في ذلك الموقع، حيث تمكنت من القضاء على أحدهم، ولاذ الآخران بالفرار .

وأضاف البيان أن الإرهابي الذي قتل يدعى "شكر الله" وهو من عناصر تنظيم داعش وكان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ عمليات إرهابية بإقليم بلوشستان .

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19:10ت م

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