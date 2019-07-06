السعودية اليوم / مصر تترأس اجتماعات اليوم الثاني للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي



القاهرة 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

ترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري اجتماعات اليوم الثاني للدورة العادية الـ 35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية التي تستضيفها نيامي عاصمة النيجر، ويعقبها الدورة الاستثنائية الـ 12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية غدًا الأحد.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له اليوم بأن "شكري" ترأس عدة جلسات لمناقشة التقارير الخاصة بأنشطة الاتحاد الأفريقي، أبرزها استعراض تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الإفريقية في المنظومة الدولية، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات القمم الإفريقية السابقة بشأن دعم مرشحي القارة للمناصب الدولية.

وأضاف : أنه تم خلال الجلسات بحث التقرير المرحلي للجنة الوزارية حول تطورات التصديق على مختلف الوثائق القانونية الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي .

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16:57ت م

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