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شكرا لقرائتكم الحسبة تغيرت وهنا رابط معرفة نسبة دعمك في الصندوق العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحسبة تغيرت وهنا رابط معرفة نسبة دعمك في الصندوق العقاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
حسبتنا تغيّرت لا تنتظر.. بهذه الكلمات دعا الصندوق العقاري المواطنين لمعرفة نسبة الدعم لدى الصندوق عبر زيارة حاسبة الدعم من خلال الرابط التالي: هنا
وحاسبة الدعم هي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري. وتعتمد قيمة التمويل النهائية على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد، وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.
ويحصل المستفيد الراغب بشراء الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان (سواء وحدات سكنية جاهزة للسكن أو وحدات سكنية تحت الإنشاء) على نوعين من الدعم السكني: الدعم الأول: سعر الوحدة السكنية المخفض- بحيث تقدم الوزارة وحدات سكنية مخفضة القيمة للمستفيد، والدعم الثاني: دعم التمويل عند الشراء- بحيث تقوم الوزارة بدعم أرباح التمويل العقاري.
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