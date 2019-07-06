بالتفاصيل والخطوات.. طريقة استعلام عن الإقامة بالنسبة للوافدين والمقيمين في السعودية

قالت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، بأنها توفر خدمات كثيرة من بينها استعلام عن الإقامة وذلك بالنسبة للوافدين والمقيمين في المملكة، وهذا بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث يمكن من خلال هذه الخدمات معرفة كل التفاصيل التي تخص الوافد والمقيم، بداية من إستعلام عن الإقامة وكذلك موعد إنتهاء الإقامة وموعد تجديد الإقامة، وهي أشياء تساعده في عدم توقيع أي عقوبات عليه من جانب الجهات المسؤولة.

وخلال هذا التقرير من موقع عرب نيوز، ستكون على موعد مع خطوات وتفاصيل وطريقة إستعلام عن الإقامة عبر الخدمات الإلكترونية للحكومة السعودية.

وزارة العمل توفر خدمة إستعلام عن الإقامة للعامل وصاحب العمل

وقالت المصادر المسؤولة في الحكومة السعودية، بأن خدمة “إستعلام عن الإقامة” توفر للعامل الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك عبر هذا الرابط “من هنا” من أجل معرفة موعد إنتهاء الإقامة الخاصة به، وكيفية تجديدها والحصول على الإقامة الجديدة.

Advertisements

وكذلك تعطي الحق لصاحب العمل، للإستعلام عن إقامة العمل ومعرفة ما إذا كان هناك أي بلاغات بشأن هروبه من عدمها، وذلك دون الحاجة للجوء إلى مكتب العمل.

طريقة إستعلام عن الإقامة عبر رابط وزارة الداخلية

وتؤكد الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية، بأن صاحب العمل يجب أن يكون لديه رقم إقامة العامل، وكذلك رقم الحدود الخاص به، وذلك من أجل إستكمال عملية إستعلام عن الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط “من هنا“، وكذلك يجب على صاحب العمل كتابة رقم إقامة العامل الوافد، وبعدها كتابة الرمز المائي حتي يتمكن من رؤية صلاحية إقامة العامل والتأكد من عدم وجود أي بلاغات ضده.

إستعلام عن تجديد الإقامة في السعودية

وذكرت وزارة الداخلية بأن الرابط المخصص للإستعلام عن الإقامة توجد لديه كذلك خاصية لمعرفة موعد تجديد الإقامة بالنسبة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، والتي تساعد الوافد في معرفة المصاريف المطلوبة منه من أجل تجديد الإقامة بعد الإستعلام عنها قرب موعد إنتهاء الإقامة.