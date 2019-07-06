، الفيحاء يوقع مبدئيًا مع المدافع البرازيلي رافاييل أسيس ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي اليوم السبت، إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي رافاييل هنريك أسيس، قادماً من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية والتي من المقرر أن يجريها خلال الفترة القادمة، وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على التوصية المقدمة من المدير الفني للفريق السيد خورخي سيماو.
البرازيلي أسيس مواليد 1990م يلعب في خانتي المحور الدفاعي ووسط الملعب، شهدت مسيرته الكروية التنقل بين العديد من المحطات الاحترافية، من أبرزها نادي بيرا مار البرتغالي "2014-2015" ونادي ديسبورتيفو دي شافيز البرتغالي "2016-2017" ونادي سبورتينغ براغا البرتغالي "2017-2018".
الفيحاء يوقع مبدئيًا مع المدافع البرازيلي رافاييل أسيسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-06
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي اليوم السبت، إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي رافاييل هنريك أسيس، قادماً من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية والتي من المقرر أن يجريها خلال الفترة القادمة، وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على التوصية المقدمة من المدير الفني للفريق السيد خورخي سيماو.
البرازيلي أسيس مواليد 1990م يلعب في خانتي المحور الدفاعي ووسط الملعب، شهدت مسيرته الكروية التنقل بين العديد من المحطات الاحترافية، من أبرزها نادي بيرا مار البرتغالي "2014-2015" ونادي ديسبورتيفو دي شافيز البرتغالي "2016-2017" ونادي سبورتينغ براغا البرتغالي "2017-2018".
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
06:05 PM
أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي اليوم السبت، إجراءات التوقيع المبدئي مع المحترف البرازيلي رافاييل هنريك أسيس، قادماً من نادي سبورتينغ براغا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
وسيوقع اللاعب العقد الرسمي بعد اجتيازه للفحوصات الطبية والتي من المقرر أن يجريها خلال الفترة القادمة، وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على التوصية المقدمة من المدير الفني للفريق السيد خورخي سيماو.
البرازيلي أسيس مواليد 1990م يلعب في خانتي المحور الدفاعي ووسط الملعب، شهدت مسيرته الكروية التنقل بين العديد من المحطات الاحترافية، من أبرزها نادي بيرا مار البرتغالي "2014-2015" ونادي ديسبورتيفو دي شافيز البرتغالي "2016-2017" ونادي سبورتينغ براغا البرتغالي "2017-2018".
، الفيحاء يوقع مبدئيًا مع المدافع البرازيلي رافاييل أسيس ،
المصدر : الخليج 365
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