شاهد.. أكبر لعبة مائية متنقلة في العالم على شاطئ جدة

دبي - بواسطة محمد فارس جانب من الالعاب المائية © Akhbaar24.com قدمت بواسطة أخبار 24 تقام على شاطئ درة العروس بمحافظة جدة فعالية ترفيهية تضم أكبر الألعاب المائية المتنقلة في العالم، والتي تتجاوز مساحتها 20 ألف متر مربع. Advertisements وأوضحت الهيئة العامة للترفيه أن الفعالية تأتي ضمن فعاليات "موسم جدة"، وتستمر لمدة شهر تختتم في 18 يوليو الجاري. وأظهرت صور ومقطع فيديو جانباً من الألعاب المائية المختلفة التي تضمها اللعبة، واستمتاع الجميع من الأطفال والكبار بممارسة هواياتهم المفضلة.

جانب من الالعاب المائية

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