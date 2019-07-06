وفاة عبدالرحمن العوضي أبرز الفاعلين في مجال الحماية البيئية بالمنطقة

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن العوضي، الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

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وقالت الأرصاد: إن عبدالرحمن العوضي يعد من أبرز الفاعلين في مجال الحماية البيئية في المنطقة.

عبدالرحمن العوضي كان عضوًا في مجلس الأمة الكويتي من عام 1975 حتى 1980، كما اختير وزيرًا للصحة العامة من عام 1975 حتى 1983، وشغل منصبي وزير الصحة العامة ووزير التخطيط منذ عام 1983 حتى 1986، قبل أن يصبح وزيرًا للتخطيط من عام 1988 حتى 1990، ثم وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء عامي 1990 و1991.

وعلى المستوى الإقليمي، عمل عبدالرحمن العوضي رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب منذ العام 1976 وحتى العام 1987، ثم أمينًا تنفيذيًّا للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية منذ عام 1981.