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2019-07-06 الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في الرياض متابعات الخليج 365 - واس تقوم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض غدًا, بتقديم خدماتها للنساء ولمدة أسبوع بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، فيما تتواجد لخدمة الرجال في مقر الهيئة العليا لتطوير الرياض ولمدة أربعة أيام, وذلك ضمن إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة “نأتي إليك” المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.









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