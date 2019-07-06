1728 فحصاً إشعاعياً بالرنين المغناطيسي في حفر الباطن المركزي ‎

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أوضحت صحة حفر الباطن أن قسم الأشعة بمستشفى حفر الباطن المركزي أجرى خلال النصف الأول من العام 2019م، 25851 فحصاً تشخيصياً بالأشعة، في جميع أقسام الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة بالصبغة والموجات فوق الصوتية وأشعة الماموغرام والأشعة المتنقلة.

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وبلغت فحوصات الأشعة السينية 11589 وأشعة الرنين المغناطيسي 1728 حالة، وبلغت الحالات التي أجري لها فحص إشعاعي بوحدة الأشعة المقطعية 6124 حالة، وفحوص الموجات فوق الصوتية 3544 حالة، وفحص الماموغرام (أشعة الثدي) 138 حالة، في حين تم إجراء 2728 فحصاً إشعاعياً للمرضى المنومين.

وكانت صحة حفر الباطن عملت على دعم أقسام الأشعة بجميع مستشفياتها والتي أسهمت في تقليص مواعيد الانتظار إلى النصف.