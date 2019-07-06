توجيهات باستمرار برامج التأهيل لتشمل كافة النزلاء بالشرقية

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن

التقى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة، مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، بمناسبة ترقيته إلى رتبته الجديد، بعد صدور الأمر السامي الكريم.

ونوه الأمير أحمد بن فهد بما تبذله القيادة الرشيدة –أعزها الله- لتطوير العمل في السجون، والحرص على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتنفيذ ما أطلقه سمو وزير الداخلية من برامج تطويرية وإصلاحية لنزلاء السجون، وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة “فُرجت”، والحرص على البرامج التأهيلية لنزلاء السجون الذين سيفرج عنهم، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود لإدماج السجين في المجتمع، والحرص على أن تكون العقوبة التي يقضيها ذات نفع له، واستمرار البرامج المقدمة حالياً لتشمل كافة النزلاء، متمنياً سموه للعميد النفجان ومنسوبي سجون الشرقية التوفيق.

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كما اطلع الأمير أحمد بن فهد، على تقرير موجز لأعمال إدارة السجون في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء عبر برنامج (النزلاء الدارسين) من خريجي مرحلة البكالوريوس والمرحلة الثانوية.

من جهته قدم العميد النفجان الشكر والتقدير لنائب أمير الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، ودعم سموه للبرامج التأهيلية للنزلاء، وإشادته ببرنامج النزلاء الدارسين لدى اطلاعه على تقرير البرنامج، مؤكداً أن القيادة الرشيدة حريصة على تأهيل النزلاء وتطوير برامج التأهيلية لهم، خصوصاً في فترة ما قبل الإفراج.