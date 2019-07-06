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القصة كاملة لتوقّف استخدام واتساب بعد 11 مساء
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
على مدى سنوات طويلة من العمل، ارتبط تطبيق التراسل الفوري الشهير، واتساب، بالعديد من المعلومات الخاطئة والشائعات، التي حاول من جانبه محاربتها بكافة التقنيات التي يمتلكها.
وخلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا مع تعطل أنظمة رفع وعرض الصور في منصات واتساب وفيسبوك وإنستجرام، ظهر العديد من الشائعات حول خدمات تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا في الوقت الحالي.
القصة بدأت في أعقاب الإبلاغ عن المشكلة الفنية التي ضربت العالم بأسره، حيث زعم بعض المستخدمين أن تطبيق واتساب قد يقوم بتعديل بعض قوانينه لمواجهة تلك المشكلة.
وقال موقع “نيوز بايتس آب”، إن هؤلاء المستخدمين زعموا أن واتساب في طريقه لإيقاف خدماته بعد الساعة 11:30 مساء بتوقيت البلدان التي ظهرت فيها تلك الرسائل.
وفور عودة الخدمة على المنصات الثلاث المرتبطة بشركة فيسبوك، لم يكن هناك أثر لتلك الرسائل التي كانت تهدف لنشر الشائعات حول منصة التراسل الفوري الشهيرة.
ويسعى واتساب جاهدًا لمواجهة الشائعات بمختلف أشكالها، وبالأخص في بعض البلدان التي شهدت جرائم قتل مروعة بسبب انتشار المعلومات الخاطئة على المنصة الإلكترونية الشهيرة.
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