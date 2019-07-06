، "الزهراني" أول سعودي يحصل على هندسة مخاطر الحريق من بريطانيا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل المهندس راكان رزق الله الزهراني على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة مخاطر الحريق من جامعة جلاسكو كاليدونيان بالمملكة المتحدة.
ويعد "الزهراني" أول سعودي يحصل على هذه الدرجة من المملكة المتحدة.
وقال "الزهراني" لـ"الخليج 365": التحقت ببعثة خادم الحرمين الشريفين في نهايات عام 2015م، وكنت أفكر في تخصص يحتاجه الوطن، وبعد بحث وتفكير وجدت هذا التخصص الذي يعتبر من أعقد وأصعب وأخطر التخصصات في المملكة المتحدة ، مضيفاً: وحيث إنني لم أجد أي شخص سعودي قد درس هذا التخصص، فقد قررت أن أخوض هذه التجربة، و بالرغم من مخاطرها وعدم وجود أشخاص في هذا المجال يمكن الاستفادة منهم، إلا أنني قررت المواصلة فيها، وبعد جد واجتهاد تمكنت من الحصول على درجة البكالوريس كأول سعودي يحصل على هذه الدرجة في المملكة المتحدة.
وأضاف تقدمت إلى كلية الملك فهد الأمنية واجتزت الفرز المبدئي وما زلت أنتظر النتيجة النهائية والتي أتمنى أن أُقبل فيها لأرد الدين لوطني.
وشكر "الزهراني" حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام ودعم للكوادر الشابة، كما شكر والديه وإخوته جميعاً على دعمهم له وتشجيعهم ووقوفهم بجانبه.
"الزهراني" أول سعودي يحصل على هندسة مخاطر الحريق من بريطانياعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-07-06
حصل المهندس راكان رزق الله الزهراني على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة مخاطر الحريق من جامعة جلاسكو كاليدونيان بالمملكة المتحدة.
ويعد "الزهراني" أول سعودي يحصل على هذه الدرجة من المملكة المتحدة.
وقال "الزهراني" لـ"الخليج 365": التحقت ببعثة خادم الحرمين الشريفين في نهايات عام 2015م، وكنت أفكر في تخصص يحتاجه الوطن، وبعد بحث وتفكير وجدت هذا التخصص الذي يعتبر من أعقد وأصعب وأخطر التخصصات في المملكة المتحدة ، مضيفاً: وحيث إنني لم أجد أي شخص سعودي قد درس هذا التخصص، فقد قررت أن أخوض هذه التجربة، و بالرغم من مخاطرها وعدم وجود أشخاص في هذا المجال يمكن الاستفادة منهم، إلا أنني قررت المواصلة فيها، وبعد جد واجتهاد تمكنت من الحصول على درجة البكالوريس كأول سعودي يحصل على هذه الدرجة في المملكة المتحدة.
وأضاف تقدمت إلى كلية الملك فهد الأمنية واجتزت الفرز المبدئي وما زلت أنتظر النتيجة النهائية والتي أتمنى أن أُقبل فيها لأرد الدين لوطني.
وشكر "الزهراني" حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام ودعم للكوادر الشابة، كما شكر والديه وإخوته جميعاً على دعمهم له وتشجيعهم ووقوفهم بجانبه.
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
04:35 PM
حصل المهندس راكان رزق الله الزهراني على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة مخاطر الحريق من جامعة جلاسكو كاليدونيان بالمملكة المتحدة.
ويعد "الزهراني" أول سعودي يحصل على هذه الدرجة من المملكة المتحدة.
وقال "الزهراني" لـ"الخليج 365": التحقت ببعثة خادم الحرمين الشريفين في نهايات عام 2015م، وكنت أفكر في تخصص يحتاجه الوطن، وبعد بحث وتفكير وجدت هذا التخصص الذي يعتبر من أعقد وأصعب وأخطر التخصصات في المملكة المتحدة ، مضيفاً: وحيث إنني لم أجد أي شخص سعودي قد درس هذا التخصص، فقد قررت أن أخوض هذه التجربة، و بالرغم من مخاطرها وعدم وجود أشخاص في هذا المجال يمكن الاستفادة منهم، إلا أنني قررت المواصلة فيها، وبعد جد واجتهاد تمكنت من الحصول على درجة البكالوريس كأول سعودي يحصل على هذه الدرجة في المملكة المتحدة.
وأضاف تقدمت إلى كلية الملك فهد الأمنية واجتزت الفرز المبدئي وما زلت أنتظر النتيجة النهائية والتي أتمنى أن أُقبل فيها لأرد الدين لوطني.
وشكر "الزهراني" حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام ودعم للكوادر الشابة، كما شكر والديه وإخوته جميعاً على دعمهم له وتشجيعهم ووقوفهم بجانبه.
، "الزهراني" أول سعودي يحصل على هندسة مخاطر الحريق من بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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