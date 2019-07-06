، "تعليم الرياض" تستقبل مستفيدي برامج "التدريب الصيفي".. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاستثمار الخبرات النوعية لدى المعلمين العائدين من التطوير المهني

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث "البنين والبنات"، غداً الأحد، لانطلاق برامج التدريب الصيفي، بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

يأتي ذلك سعياً وراء الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية وعودة الهيئة التعليمية للمدارس في العام الدراسي القادم، عبر تقديم برامج نوعية متخصصة في التطوير المهني التعليمي.

ويدعم إطلاق المشروع توجهات وزارة التعليم نحو تحسين مخرجات التعليم، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية، والعمل على التأهيل المستمر لمنسوبيها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرص لتقوية الأداء المهني التعليمي لدى المعلمين والمعلمات من خلال تفعيل التطوير المهني في مثل هذه الأوقات.

ويهدف المشروع إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، وتحسين نواتج التعلم وتجويدها، عن طريق توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، وتحسن الكفايات والكفاءات لدى العاملين في ميدان التعليم لضمان جودة المخرج التعليمي.

ويتم التركيز على تهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية، واستثمار الخبرات النوعية لدى المعلمين والمعلمات العائدين والعائدات من برامج التطوير المهني المختلفة.

وعقدت إدارة التدريب التربوي والابتعاث بـ"تعليم الرياض" لقاءً للمدربين والمكلفين في برامج التدريب الصيفي، برعاية عبدالله بن سعد الغنام مساعد المدير العام للشؤون التعليمية وحضور ماجد بن حمد الحميد مشرف عام وزارة التعليم بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وخالد بن عبدالله الرفاعي مدير إدارة ‫التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الرياض، للترحيب بالزملاء وشرح طريقة العمل على بوابة ‫التدريب الصيفي والإجابة عن الاستفسارات.

يذكر أن عدد المسجلين في بوابة التدريب الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في قطاع البنين بلغ أربعة آلاف مستفيد سيتدربون على 145 برنامجاً تدريبياً يقدمها لهم 95 مدرباً ومتخصصاً في سبعة مراكز تدريب.

وبخصوص قطاع البنات فأوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث الأستاذة ابتهال السحيباني أن عدد المسجلات في البوابة 7149 مستفيدة سيتدربن على 243 برنامجًا تدريبيًا يقدمها لهن 77 مدربة في ثمانية مقارّ للتدريب هي إدارة التدريب المقر الرئيس بالربوة، ووحدات التدريب الفرعية "الروابي، النهضة، شمال، وسط، غرب، البديعة، الشفا".

وكانت الاهتمامات الأكثر تسجيلاً برامج التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم فبلغ عدد المسجلات 2101 وكذلك برامج تعليم الراشدين حيث بلغ عدد المسجلات 1176 وفيما يخص برامج المناهج وطرق التدريس فقد بلغ عدد المسجلات 992.

وسيمنح المستفيدون والمستفيدات، بعد إتمام البرامج، حوافز تتمثل في شهادة تدريبية معتمدة من المركز الوطني ‏للتطوير المهني التعليمي ، ‏ودرجة النمو المعرفي ‏في بطاقة تقويم الأداء الوظيفي،‏ واحتساب الساعات التدريبية ‏في سجل الإنجاز المهني للمعلم والمعلمة، ‏واعتماد الساعات التدريبية للمفاضلة ‏في الأعمال الإشرافية والبرامج النوعية ‏والإيفاد والابتعاث في الدراسات العليا.