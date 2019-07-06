، أحكم قبضته وهتك مفاصلها.. "أردوغان" وتركيا والسياحة.. حقائق وضربة سعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "رئيس غير مسؤول" وصف زعماء أوروبا بالفاشيين فدفع اقتصاد "أنقرة" الثمن غالياً

تغيرات سياسية واجتماعية كبيرة جرت في تركيا عقب مرحلة الانقلاب العسكري الفاشل الذي شهدته إسطنبول في شهر يوليو من عام 2016 وما تبعه من إحكام "أردوغان" قبضته على مفاصل السلطة، فأخد يحرك خيوطها يميناً ويساراً، وفق أهوائه ومصالحه الشخصية بعيداً عن مقدرات البلد واحتياجاتها الاقتصادية حتى انهارت العملة وتأثرت السياحة بشلل كبير خلال الأشهر الستة الماضية، وفق ما أكدته الأرقام والإحصاءات الرسمية التي أصدرتها تركيا، والتي بينت عزوفاً وانخفاضاً في أعداد السياح العرب في التوجه إلى تركيا والسعوديين خصوصاً.

رئيس غير مسؤول

إن سياسة "أردوغان" العدائية وهجومه على الدول جعل السياح يمتنعون عن الذهاب والاصطياف في تركيا ومناطقها ، ولا أدل على ذلك من حضوره أحد التجمعات الانتخابية في ريزة لحشد التأييد للاستفتاء الدستوري حيث هاجم أوروبا، واصفاً زعماءها بالفاشيين حين قال: "لن تنجح حفنة من الفاشيين في تدنيس شرف تركيا"، داعياً الأتراك إلى "التصدي لأحفاد النازيين" والتصويت لصالح تعديل الدستور؛ وهو ما جعل السياح الغربيين وحكوماتهم تحذر مواطنيها من الذهاب إلى تركيا نتيجة منطق وكلام رئيس دولة غير مسؤول؛ مما أدى إلى انخفاض السياح.

توترات وأرقام

ولعبت التوترات السياسية والممارسات القمعية للحكومة التركية التي يديرها "اردوغان" إلى فقدان شريحة عريضة من السائحين؛ حيث أظهرت مؤشرات صادرة عن وزارة السياحة التركية أن عدد السائحين تراجع بنسبة 8.12% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، وهي دلالة على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ يخسر الرهان على قطاع السياحة باعتباره الحصان الرابح للاقتصاد التركي الذي يوفر له أكثر من 32 مليار دولار سنوياً بحسب آخر إحصائية لعام 2018، وسط تدهور الليرة التي خسرت نحو 20% من قيمتها خلال 2018، وكذلك انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما توقعه صندوق النقد في بيان سابق له معلقًا: "المخاوف الأمنية أضرت بإيرادات تركيا من السياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية".

القمع والديون

وهناك سبب آخر يزيد من نزيف الخسائر لدى قطاع السياحة التركية هو خسارة حزب أردوغان في الانتخابات المحلية واكتشاف ديون بملايين الليرات على البلديات التي كانت تتبع حزب العدالة والتنمية قدرت بحسب آخر إحصائية بما يزيد على 111 مليون ليرة، وكذلك اتباع حكومة أردوغان سياسة القمع وكبت الحريات بشكل فادح جعل العديد من السائحين يعزفون عن تركيا باعتبارها دولة قمعية لا تحترم حريات الإنسان.

السعوديون يهجرون طرابزون

وشكلت جرائم السلب والنهب الأخيرة التي شهدتها تركيا نتيجة غياب الحس الأمني والمسؤولية لدى حكومة "اردوغان" وما نتج عنه من تقصير في حماية السياح إلى عزوف المواطنين السعودين عن التوجه لتركيا وخصوصاً منطقة "طرابزون" والتي كانت ترتادها أعداد كبيرة من السعوديين؛ حيث أشارت التقارير التركية ان منطقة أوزنجول تعد من أحد أهم المراكز السياحية في تركيا، إلا أن تراجع عدد السياح السعوديين كبير، مبينة هبوط الأعداد في هذه السنة 60%، ويتوقع أن يكون الوضع أسوأ خلال هذا الموسم الصيفي.

وقال مراد أيكوت نائب رئيس جمعية السياح في منطقة أوزنجول: "الشيء الوحيد الذي نفتقده هو تراجع عدد ضيوفنا من المملكة العربية السعودية، ولاحظنا ذلك في السنة الماضية، ولكن في هذه السنة لاحظناه بشكل أكبر ووصلت هذه النسبة إلى 60%".

وكانت قد أظهرت أحدث إحصائية نشرت عن انخفاض نسبة السياح السعوديين في تركيا 33.2% وهو ما يدل على الخطر الذي لمسه السياح السعوديون في تركيا خلال الأشهر الماضية والسرقات التي تعرضوا لها.