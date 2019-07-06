دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الحصيني: موجة حارة رابعة على بعض مناطق المملكة تستمر 4 أيام

توقَّع الباحث الفلكي وعضو لجنة التسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تتعرض المملكة لموجة حارة شديدة، هي الرابعة، على بعض مناطق المملكة؛ بدءًا من غدٍ الأحد.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «(بدءًا) من الأحد، موجة حر شديدة رابعة متوقعة على مناطق المملكة والخليج، فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل، متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي، متوقع الحرارة أن تسجل 50 (درجة) على الشرقية والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينات على باقي المناطق».

وأضاف: «المرتفعات الغربية والجنوبية متوقع أن تعيش أجواء معتدلة نهارًا ولطيفة، تميل للبرودة في الصباح الباكر»، مؤكّدًا أنّ الموجة الحارة متوقع استمرارها أربعة أيام، مع استمرار رياح البوارح وموسم الغبرة على منطقة جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن طقس اليوم السبت، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

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وأشارت الهيئة، إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: الشرقية والرياض ونجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

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