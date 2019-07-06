بعد استقباله 120 ألف رسالة في 24 ساعة.. تركي آل الشيخ يغلق الواتساب

أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، اليوم السبت، عن إغلاق رقم الواتساب بسبب تهافت أعداد كبيرة من الجماهير لإرسال مقترحاتهم لموسم الرياض الجديد، مؤكدا أنه لم يلاحق على قراءة جميع الرسائل التى وصلته فى يوم واحد.

وكتب "تركى ال الشيخ" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى: "وصلتني أكثر من 120 ألف مشاركة على الواتس اب في أقل من يوم واحتاج شهور لأقرأها ، وشكله رقم الوتساب بيوحشنا (قفلت الرقم). أرجو من الجميع (شركات وأفراد) إرسال مشاركاتهم ومقترحاتهم لموسم الرياض على الرابط وأتابعها شخصيا".

وكان تركى آل الشيخ قد أعلن عن تخصيص رقم هاتف لتلقي المشاركات والاقتراحات المتعلقة بخصوص "موسم الرياض"، وقال إنه لن يتجاوب إلا مع ما يخص هذه الفعاليات فقط.

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">July 6, 2019