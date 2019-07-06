‏بالصور: فاجعة بالرياض.. وفاة ثلاثيني وزوجته وأطفالهما الثلاثة اختناقًا في ليل الفيصلية

لقي ثلاثيني وزوجته وأطفالهما الثلاثة، مصرعهم مساء أمس الجمعة، اختناقًا، بعد أن انفجر «كمبروسر» المكيف، أثناء نومهم بمنزلهم بحي الفيصلية بالرياض.

وتسبب دخان كثيف انبعث من «الكمبروسر» في اختناقهم جميعًا، على الرغم من محاولات الجيران وشباب المنطقة إنقاذهم، قبل وصول الدفاع المدني.

وقال عبدالرحمن، وهو صديق للمتوفى محمد شراحيلي، لموقع «عاجل»: إنَّ محمد كان يعمل حارس أمن، وإنه تلقَّى خبر وفاته بصدمة.

وأضاف، أنَّ محمد (32 عامًا) وزوجته (27 عامًا) وأبناءه عذاري (5 سنوات) وعبادي (3 سنوات) وعلي (عام ونصف)، كانوا نائمين مساء الجمعة عندما انفجر كمبروسر المكيف، ونتج عنه دخان كثيف أدَّى إلى اختناقهم جميعًا.

وأوضح عبدالرحمن، أنَّ شباب المنطقة قاموا عند رؤيتهم الدخان بالاتصال بشقيق شراحيلي، الذي حاول مع الموجودين فتح الباب حتى يصل الدفاع المدني؛ إلا أنهم لم يستطيعوا فتحه.

وبيَّن أنه عندما حضر الدفاع المدني والهلال الأحمر، كان محمد يتنفس ببطء وتوفي لاحقًا، بينما تمَّ إخراج زوجته وأطفاله متوفين.

وبين الركام رصدت رسالة من الأب الفقيد يقول فيها: (إلى عذورة الحلوة.. تتربى في عزك يا ربوعة)، ويبدو أنه كتبها بمناسبة قدوم مولودته.

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