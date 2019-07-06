بعدما أساء لها.. حكم قضائي يجبر مواطناً على الاعتذار لعضو الشورى كوثر الأربش.. وهكذا علقت الأخيرة

نشر مواطن اعتذاراً عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إلى عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، عما بدر منه في حقها وإساءته لها.

وكشفت الأربش أنها تنازلت عن الشاب الذي أساء لها ، وقالت في تغريدة على حسابها بتويتر: ” تم التنازل عن أحد الشباب المغرر به في الهجوم اللاأخلاقي. حفظ الله سيدات ورجال بلادي ممن يشوه صورتهم لدى الفتيات والشباب الصغار، والعالم. آملة من شباب وفتيات بلادي عدم الإنسياق خلف المحرضين والتيقن تمام اليقين أن الشتم والإساءة ونشر الشائعات والقذف، ليس نضالا شريفا ولا يخدم قضية.”

وعبر المواطن في رسالة اعتذاره عن ندمه، عما بدر منه في حقها، مؤكداً أنه أخطأ ومقر بذلك ويعتذر لها أمام الجميع، لتُعيد الأربش نشر الرسالة عبر حسابها في ” تويتر ” .

وكانت الأربش قد أعلنت الشهر الماضي عن إصدار محكمة الدمام حكماً ضد مواطن ، أساء لها، والتحريض ضدها، وألزمته بالاعتذار لها.