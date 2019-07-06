حرس الحدود يكشف تفاصيل انتشال جثّة بطل الغوص بسام بخيت من أعماق البحر

كشف المتحدث الإعلامي بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس المالكي، تفاصيل انتشال جثّة بطل المملكة للغوص الحر بسام بخيت الذي فقد أثناء ممارسته الغوص في البحر الأحمر يوم أمس الأول الخميس.

ووفقاً لـ”سبق”، قال المالكي إنه فور تلقي مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة البلاغ بالحادثة جرى توجيه عدد من الدوريات للموقع الغريق، وبعد البحث لأكثر من 24 ساعة عُثر على جثّة الغواص على عمق 80 متراً تقريباً في موقع الغوص نفسه.

وأشار إلى أنه شارك في عملية البحث غواصون من حرس الحدود، وعدد من الغواصين المتطوعين، واستخدام زوارق حرس الحدود، وأخرى تابعة لجامعة الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى جهاز للكشف تحت الماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

يذكر أن الغواص بخيت نزل للبحر في المنطقة الواقعة شمال أبحر، للتدرب على الغوص الحُر استعداداً في إطار تحضيراته للمشاركة في مسابقة جدة الدولية للغوص المقامة ضمن فعاليات موسم جدة 2019م، غير أنه توفي.