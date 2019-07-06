حـادث مروّع يودي بحياة مواطن خلال رحلة سياحة في الهند

لقي سائح سعودي مصرعه وأصيب سائقه أمس (الجمعة)؛ إثر حـادث سير مروّع بمنطقة لاريبورا في باهالغام السياحية جنوبي كشمير بالهند. وتشير التفاصيل وفقاً لصحف هندية إلى أن السائح السعودي تعرضت مركبته خلال عودته من ملعب جولف إلى الانزلاق والتهشم على الطريق العام؛ ما تسبب في وفاته وإصابة سائقه.

ونقلت الجهات المختصة جثمان السائح إلى مدينة سريناجار في سيارة إسعاف خاصة؛ للاحتفاظ به في المشرحة حتى انتهاء إجراءات الترحيل إلى المملكة.

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