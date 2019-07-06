4 جهات تُنقذ مصورًا فوتوغرافيًا علق بين جبال السودة

تمكنت قوات الدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر والإدارة العامة للشؤون الصحية ورجال الشرطة بمنطقة عسير، صباح اليوم السبت، من العثور على المصور الفوتوغرافي عبدالعزيز مخافة، بعدما علق بين جبال السودة منذ ظهر أمس الجمعة.

وكان مخافة يتجول بين جبال السودة ويلتقط صورًا في المنطقة، لكنه لم يستطع الخروج منها، ما اضطره للتواصل مع «الدفاع المدني»، الذي بدوره حضر على الفور للمكان المحتجز فيه، إلا أنّ الظلام الدامس في هذه المنطقة الوعرة حال دون الوصول إليه.

واستمر البحث حتى صباح اليوم، بمتابعة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، الذي وجّه بتسخير جميع الإمكانات لإخراجه، حتى تُوِّجت جهود الجهات المشاركة ورجال الأمن باستخراجه سالمًا عبر طائرة هليكوبتر.