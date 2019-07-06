بعد زلزال كاليفورنيا.. قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تطالب السعوديين بالتواصل معها عند الضرورة

طالبت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، المواطنين والطلبة السعوديين الموجودين في ولاية كاليفورنيا، اتباع تعليمات السلطات المحلية والاتصال بها عند حودث أمر طارئ، وذلك عقب حدوث زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت القنصلية- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر-: «أنه على الجميع اتباع تعليمات السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام للاطلاع على التطورات والتواصل مع القنصلية على أرقام الطوارئ عند الضرورة.. نسأل الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه».

وأضافت القنصلية السعودية، أنها تود إحاطة المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية كاليفورنيا، بأن زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس رختر ضرب مدينة لوس أنجلوس والمدن المحيطة لها.

من جانبها، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر، وقع بالقرب من مدينة ريدجكريست على عمق 0.9 كيلومتر.

وأدى الزلزال إلى توقف حركة القطارات في منطقة جنوب كاليفورنيا، كما تم إغلاق حركة الطيران في مطار محلي، وانقطعت الكهرباء عما لا يقل عن ألفي شخص في منطقة ريدجكريست، وسجَّلت عدة هزات استباقية وهزات ارتدادية أخرى أضعف في صحراء «موهافي»، طبقًا لما ذكره موقع «الحرة».

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ويعد الزلزال الذي وقع (مساء أمس الجمعة بتوقيت أمريكا صباح السبت بتوقيت السعودية)، وهو الأقوى الذي يضرب كاليفورنيا منذ ربع قرن.

وذكرت شركة مترولينك لقطارات السكك الحديدية في لوس أنجلوس، أنها أوقفت في الوقت الحالي الخدمات في المدينة التي يسكنها أربعة ملايين نسمة.

بينما أوضحت إدارة إطفاء مقاطعة سان برنادينو، أن الزلزال تسبب في وقوع أضرار ببعض المباني، مشيرة إلى وقوع إصابة واحدة وصفتها بأنها «طفيفة» وأن رجال الإطفاء باشروا علاجها.