السعودية اليوم / انطلاق مهرجان "عروض الفرسان الأول" بظهران الجنوب غدًا



ظهران الجنوب 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

ينطلق مهرجان الخيل "عروض الفرسان الأول" غدًا, بحضور المحافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح, وذلك بشمال متنزه القو شمال المدينة.

ويأتي المهرجان الذي تنظمه بلدية ظهران الجنوب، ضمن مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في جميع محافظات المنطقة.

ويشتمل المهرجان على مسابقات وعروض للخيل, وبرامج وأنشطة ثقافية وترفيه وفنية تستهدف جميع شرائح المجتمع.

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16:11ت م

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