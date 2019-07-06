السعودية اليوم / بدء أعمال المنتدى الوطني للحوار بالجزائر



الجزائر 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

بدأت بالجزائر اليوم، أعمال المنتدى الوطني الجزائري للحوار بمشاركة أحزاب سياسية، وشخصيات وطنية، وجمعيات، لـمناقشة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في الجزائر .

ويهدف المنتدى إلى التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر، وإرساء قاعدة للحوار الشامل الذي سيؤدي إلى وضع ضمانات لإجراء انتخابات شفافة .

// انتهى //

15:20ت م

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