السعودية اليوم / حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام تواصل أعمالها في أسبوعها الرابع



الدمام 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

تستمر حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام، ضمن مبادرات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الأمانة والقطاع الخاص، بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بتمديد الحملة، حرصًا من سموه على تحقيق أهدافها بصورة ترضي تطلعات الأهالي، كما كان لتوجيه سموه أثر على منسوبيها لبذل المزيد من العطاء.

وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التلوث البصري بحاضرة الدمام، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، وتوعية المواطنين، وجرى تخصيص أربعة مواقع رئيسية للحملة في شرق ووسط وغرب الدمام، والخبر، كما تستهدف الحملة رفع 85% من نسبة الأنقاض بحاضرة الدمام (الدمام - الخبر - الظهران).

ورصد تقرير خاص بالحملة الإحصائيات بالأرقام, حيث جرى رفع أكثر من 90 ألف متر مكعب من الأنقاض، كان معظمها بغرب الدمام، لما يشهده من نمو عمراني، في حين تجاوز عدد البلاغات التي استقبلتها الحملة منذ انطلاقتها 800 بلاغ، كما يشهد وسم (#شرقية جميلة بلا أنقاض) تفاعلًا ملحوظًا من قبل المهتمين بالحملة عبر (تويتر).

ويتابع الحملة ميدانيًا رئيس المجلس البلدي عبد الهادي الشمري، والمشرف العام على الحملة محمد آل طالع، ونائب المشرف عبد العزيز الخضير، وعضوي المجلس عوض المطيري، وهاني الفوزان، إلى جانب متابعة مدير المعدات بالأمانة خالد الخرجي، ومديري أقسام النظافة بالبلديات المعنية بالحملة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبد الهادي الشمري، بأن نجاح الحملة يرتكز على مشاركة المواطنين والمقيمين من خلال تقديمهم بلاغات عن مواقع الأنقاض، وأماكن التشوه البصري، مؤكدًا حرص القائمين على الحملة وتجاوبهم مع جميع البلاغات.

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14:29ت م

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