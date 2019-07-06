السعودية اليوم / بلدية الخبر تنهي إنارة حي العقربية بـ 180 عمودًا وفانوسًا جديدًا



الخبر 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

انتهت بلدية محافظة الخبر، من تركيب 180 عمودًا وفانوس إنارة جديد في حي العقربية بالمحافظة، ضمن أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية ومشاريع التحسينات للارتقاء بأداء الشبكة، وتوفير الأمن والأمان لسائقي السيارات وللمشاة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن المشروع تضمن تركيب 100 عمود إنارة جديد في حي العقربية المنطقة المحصورة ما بين شارعي 10 - 16 ، وشارع الأمير حمود وشارع البراق، واستبدال 80 عمودًا إنارة آخر في المربع المحصور ما بين شارعي 4 - 10 ، وشارع الأمير حمود وشارع اليرموك، ليكون بذلك أجمالي أعمدة الإنارة التي جرى استبدالها بحي العقربية 180 عمودًا إنارة.

وأشار المهندس الزايدي إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار التزام بلدية الخبر بصيانة شبكة إنارة الشوارع، وذلك حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق من خلال تحسين وتطوير الشبكة ورفع جاهزيتها وحالتها التشغيلية إلى أفضل مستوى وفق أعلى المعايير الفنية، لافتًا الانتباه إلى أن إدارة صيانة الإنارة بالبلدية تتابع بشكل حثيث أعمال الصيانة والتحسينات والتطوير لأنظمة الإنارة في الشوارع سعيًا لتحقيق تنقل آمن للجميع.

// انتهى //

14:06ت م

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