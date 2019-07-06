السعودية اليوم / بلدية القطيف تواصل حملتها "الرقابة البلدية"



القطيف 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليه 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة القطيف حملتها "الرقابة البلدية" المستمرة لمختلف المنشآت والمحال العاملة في المحافظة وقراها للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، التي أسفرت عن إغلاق محلين مخالفين في العوامية، وذلك لسوء تخزين المواد الغذائية والأسماك.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابة ضبطت المحلين المخالفين والذين يمارسان تخزين المواد الغذائية، إضافة إلى وجود عمالة غير مرخص لها بالعمل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والبوفيهات ضمن الحملة، حيث جرى ضبط 200 كيلو غرام من المواد الغذائية الفاسدة من الموقعين المخالفين وتم إتلافها، وإزالة طاولات وعربات مخالفة.

وأكد المهندس الحسيني، سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940).

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14:06ت م

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