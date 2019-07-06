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مشروع القدية يعلن عن منح دراسية بالتعاون مع 3 جهات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مشروع القدية عن تعاونه مع الهيئة العامة للترفيه وكلية روزن و6 فلاجز لتقديم منح دراسية دولية للطلاب المؤهلين في مجالات الترفيه وإدارة الفعاليات، للعمل في مشروع القدية بعد التخرج.
وقال مشروع القدية في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تتعاون القدية مع الهيئة العامة للترفيه وكلية روزن و6 فلاجز لتقدم للطلاب المؤهلين منح دراسية جامعية دولية في مجالات الترفيه وإدارة الفعاليات”.
وأضاف مشروع القدية في رسالة لشباب المملكة: “وظيفتك في القدية ستكون بانتظارك بعد التخرج”.
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