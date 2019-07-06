فيديو.. مركبة تتجول داخل جادة محايل وتوجيهات بضبط قائدها

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - محايل

أظهر مقطع فيديو متداول مركبة تتجول داخل جادة محايل والتي احتضنت فعاليات مهرجان محايل الشتوي صدر الكرامة خلال هذا العالم.

من جهته أكد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أنه تم التوجيه بضبط قائدها، والتواصل مع الجهات المختصة للتعرف على المركبة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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وأكد عدد من المواطنين أن جادة محايل تعتبر أحد المواقع الهامة التي أنشأتها بلدية محايل وخصصت للفعاليات والأنشطة بالمحافظة.