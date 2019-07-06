- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طليقة جيف بيزوس مؤسس أمازون تحصل على أسهم بـ38 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طليقة جيف بيزوس مؤسس أمازون تحصل على أسهم بـ38 مليار دولار
متابعات الخليج 365 - متابعة
ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن قاضيا في سياتل أقر اتفاقا لتسوية طلاق مؤسس أمازون جيف بيزوس ، من زوجته ماكينزي بعد زواج استمر 25 عاماً، ما يمهد الطريق أمام حصولها على أسهم في أمازون بقيمة 38.3 مليار دولار.
وكانت أمازون ، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، قالت في أبريل، إن 4% من أسهمها المتداولة، أي 19.7 مليون سهم، ستصبح مسجلة باسم ماكينزي بيزوس بعد موافقة المحكمة على الطلاق.
وكان أغنى زوجين في العالم قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على “تويتر” في يناير، الأمر الذي أثار قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.
وذكرت “بلومبرغ”، أمس الجمعة، أن مؤسس أمازون جيف بيزوس سيحتفظ بحصة قدرها 12% بقيمة 114.8 مليار دولار، وسيظل أغنى أغنياء العالم.
من جهتها، أكدت ماكينزي أنها ستمنح طليقها قوتها التصويتية بموجب ملكيتها للأسهم.
وتعهدت ماكينزي في مايو بالتبرع بنصف ثروتها للأعمال الخيرية في إطار حملة “غيفينغ هيلب” التي أعلن عنها الملياردير وارين بافيت وبيل غيتس عام 2010.
كانت هذه تفاصيل خبر طليقة جيف بيزوس مؤسس أمازون تحصل على أسهم بـ38 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.