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الغذاء والدواء تحذر من مادة خطيرة ببعض الأغذية تسبب السرطان
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت هيئة الغذاء والدواء من مادة خطيرة تسمى ”الإكريلاميد” تنتج عن الأساليب الخاطئة لطهي النشويات، وتسبب زيادة احتمال الإصابة بمرض السرطان.
وأكدت الهيئة في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه المادة تنتج أثناء تعرض الأطعمة لدرجة حرارة مرتفعة مثل الإفراط بالقلي، أو التحميص الزائد أو طهيها بالفرن لفترة طويلة، وغالباً ما تتمثل تلك الأطعمة في “البطاطس والمخبوزات، والبسكويت”.
ونصحت هيئة الغذاء والدواء، باستخدام طرق صحية لنضج الطعام وذلك من خلال السلق أو الطهي بالبخار.
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