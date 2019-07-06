بالخطوات.. طريقة استعلام عن الإقامة للمواطنين والمقيمين

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتيح بوابة وزارة العمل الكثير من الخدمات المختلفة، من بينها استعلام عن الإقامة ، أو بلاغ هروب برقم الإقامة، وهي واحدة ضمن حزمة كبيرة من الخدمات التي يقدمها مكتب العمل سواء للمواطنين أو المقيمين.

كما أنه يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الأخرى التي توفرها البوابة الإلكترونية.

Advertisements

وتتيح خدمة استعلام عن الإقامة أو بلاغ هروب للعمالة الوافدة معرفة إن كانت إقامته بها أي بلاغ من عدمه، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك توفيراً لعنصر الوقت والجهد، ودون الحاجة إلى مراجعة مقرات مكتب العمل.

ومن خلال خدمات مكتب العمل الإلكترونية، يستطيع صاحب العمل الحصول على خدمة استعلام عن الإقامة من خلال تقديم بلاغ هروب عامل، أو الاستعلام عنه، وذلك من خلال تسجيل دخول وزارة العمل، واختيار خدمة استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من خلال الرابط التالي (هنا).

ويلزم صاحب العمل من أجل طلب خدمة استعلام عن الإقامة للعامل أن يكون معه رقم إقامة العامل، أو رقم الحدود الخاص به من أجل إتمام استعلام عن بلاغ هروب من الكفيل، ومن ثم يقوم صاحب العمل بكتابة رقم الإقامة الخاصة بالعامل الوافد، ثم الرمز المرئي، ومن ثم الضغط على أيقونة البحث، وأخيراً ستظهر أمامك كافة البيانات المطلوب معرفتها عن العامل الوافد.