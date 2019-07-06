شكرا لقرائتكم طيران الأمن يتدخل لإنقاذ مواطن علق بمنحدرات صخرية وعرة بالسودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-06 طيران الأمن يتدخل لإنقاذ مواطن علق بمنحدرات صخرية وعرة بالسودة متابعات الخليج 365 - أبها باشرت فرق الدفاع المدني بأبها، بمساندة طيران الأمن إنقاذ مواطن احتجز بمنحدرات صخرية وعرة بمنتزه السودة. Advertisements وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني أبها تمكن من تحرير متابعات الخليج 365 ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الأمن يتدخل لإنقاذ مواطن علق بمنحدرات صخرية وعرة بالسودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.