الان تتابع مصرع ثلاثيني وزوجته و3 أطفال اختناقا بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
لقي مواطن ثلاثيني، وزوجته، وأطفالهما الثلاثة، مصرعهم، مساء أمس، اختناقًا، بسبب انفجار “كمبروسر المكيف”، أثناء نومهم بمنزلهم بحي الفيصلية بالرياض.
وتسبب دخان كثيف انبعث من المكيف في اختناقهم جميعًا، رغم محاولات الجيران وشباب المنطقة إنقاذهم، قبل وصول الدفاع المدني.
فيما قال عبدالرحمن، وهو صديق المتوفى محمد شراحيلي: إن محمد كان يعمل حارس أمن، وأضاف، أن محمد، 32 عامًا، وزوجته، 27 عامًا، وأبناءه عذاري، 5 سنوات، وعبادي 3 سنوات، وعلي عام ونصف، كانوا نائمين مساء الجمعة عندما انفجر كمبروسر المكيف، ونتج عنه دخان كثيف أدى إلى اختناقهم جميعًا.
وأوضح عبدالرحمن، أنَّ شباب المنطقة قاموا عند رؤيتهم الدخان بالاتصال بشقيق شراحيلي، الذي حاول مع الموجودين فتح الباب حتى يصل الدفاع المدني، إلا أنهم لم يستطيعوا فتحه.
وبين أنه عندما حضر الدفاع المدني والهلال الأحمر، كان محمد يتنفس ببطء وتوفي لاحقًا، بينما تم إخراج زوجته وأطفاله متوفين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع ثلاثيني وزوجته و3 أطفال اختناقا بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.