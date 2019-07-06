تأشيرة ذهاب وعودة من اهم الوثاق التي تخص الوفادين بالمملكة العربية السعودية وهناك الكثير من الوافدين الذين كانو بحاجة هذه الخدمة وهي الإستلاعم عن تأشيرة خروج وعودة للوافدين حتا يتمكن من معرفة موعد الرجوع إلي المملكة العربية السعودية مرة أخري وقد وفرت مديرية الجوازات بالمملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين والوافدين مؤخرا إمكانية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال بوابة أبشر الإلكترونية الشهيرة لدي الممكلة والتابعة لوزارة الداخلية السعودية.

لذا من خلال ها المووع ستتعرف علي كيفية الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة للوافدين والمواطنين والمقيمين داخل اراضي الممكلة من خلال بوابة أبشر السعودية.

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طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

من خلال بواية أبشر ستقوم بالدخول إليها والتسجيل فيها أو ان يكون لديك حساب مسبق داخل البوابة حتي تتمكن من متابعة جميع الخطواط الأخري بعدها ستقوم بــ

تسجيل الدخول إلي بوابة أبشر الإلكترونية. بعدها الدخول إلى تأشيرة خروج وعودة. بعد ذلك ستقوم بإدخال بيانات المواطن وهي عبارة عن رقم الهوية الوطنية.

بعدها سوف تتعرف علي جميع البينات الخاصة بك وتأشيرة الخروج والعودة والجدير بالذكر ان التأشيرة تكون مدتها ثلاثة أشهر بالوضع الطبيعي لها، ويمكنك زيادة المدة من خلال البوابة أيضا في حال أردت ان تظل فترة أطول خارج المملكة.